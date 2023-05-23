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BBC

بالفيديو.. طبيب ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء

01:42 م الثلاثاء 23 مايو 2023
بالفيديو.. طبيب ينقذ طفلة أردنية من الاختناق بعد أن ابتلعت غطاء علبة ماء

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(وكالات):

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ طبيب كويتي لطفلة أردنية من الاختناق بعد ابتلاعها غطاء علبة ماء في أحد المحال التجارية بمحافظة إربد، شمال الأردن.

وأظهر المقطع المصور طفلة مع والدها تشرب الماء من علبة بلاستيكية صغيرة لكنها ابتلعت الغطاء.

وصادف لحظة اختناق الطفلة وجود طبيب كويتي حديث التخرج، حيث تدخل سريعا وقدم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها.

وقال يعقوب العصيمي، الطبيب الكويتي الذي أنقذ الطفلة، عبر حسابه على "تويتر": "باللحظات الحرجة.. هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة.. وبهذا أعلن بحمد الله تعالى وفضله تخرجي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحصولي على درجه البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة".

وانهالت عليه المباركات على التخرج والدعوات له بالتوفيق والشكر على ما فعله مع الطفلة.

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طفلة أردنية أردن الاختناق

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