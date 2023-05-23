السعودية والبحرين تجريان تمرينا أمنيا مشتركا

الرياض - (د ب أ)

انطلقت فعاليات التمرين الأمني المشترك "حارس"، بين الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني في مدينة تدريب الحرس الملكي بالرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، افتتح التمرين، رئيس هيئة العمليات المشرف العام على التمرين المشترك، اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، وبحضور جميع المشاركين والمساندين للتمرين .

ويهدف التمرين إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين ورفع كفاءة المشاركين في مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة .

وأشارت الوكالة إلى أن التمرين المشترك "حارس "هو الأول من نوعه بين القطاعين ويأتي تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تعد أنموذجاً وتعكس واقعاً لوحدة المصير المشترك.