جنوب أفريقيا: ارتفاع ضحايا الكوليرا في بريتوريا إلى 15 شخصا

جوهانسبرج - (د ب أ):

قال ديفيد ماهلوبو، نائب وزير المستوطنات البشرية، والمياه والصرف الصحي في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، إن الإخفاق في معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا ساهم في التفشي المميت لمرض الكوليرا الذي خلف 15 قتيلا على الأقل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ماهلوبو قوله للصحفيين اليوم الاثنين، إنه بينما يقوم مركز بتنسيق الجهود لمعالجة المشكلة ، فإن سوء إدارة المياه كان مشكلة لسنوات في تشوان ، البلدية التي تضم المدينة . وأضاف أنه في كثير من الحالات ، لم تكن مشاركة إدارة المياه الوطنية مع البلدية "فعالة للغاية".

وقال ماهلوبو "كانت قضية صراعات وتعرض المواطنون للإصابة"، في إشارة إلى كيفية تأرجح الحكومة المحلية بين تأثير أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وأعضاء أحزاب المعارضة. " وأضاف :" إن مسألة الحكومات الائتلافية تخلق حالة من عدم الاستقرار".

وقالت محطة إذاعة "جاكاراندا إف إم" إن سكان هامانسكرال في شمال تشوان ، حيث تفشي المرض، منعوا سيارة كانت تقل العمدة سيليرز برينك ، وهو عضو التحالف الديمقراطي المعارض ، عندما زار مستشفى في المنطقة.

وأصدرت بريتوريا إشعارا يحث المجتمع المحلي على عدم شرب مياه الصنابير . وتقوم البلدية بتأمين شاحنات المياه لتزويد المستشفيات المحلية والمجتمعات المحيطة بالمياه.

وتوجه 95 شخصا للمستشفى في وقت سابق اليوم لإصابتهم بأعراض تشير إلى احتمال إصابتهم بالمرض، وذلك في منطقة هامانشكرال في مدينة تشوان بجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الصحة في مدينة جاوتينج قالت في بيان إنه حتى أمس الأحد تم تأكيد إصابة 19 شخصا بالكوليرا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، كما جرى نقل 37 شخصا للمستشفى.

ويشار إلى أن جاوتينج تضم مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج، أكبر مدينة بجنوب أفريقيا.

وقد لقى المئات من الأشخاص حتفهم في مالاوي وموزمبيق بسبب الكوليرا هذا العام.