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BBC

أنقرة تطالب واشنطن بتوفير الحماية لبعثاتها الدبلوماسية بعد الاعتداء على "البيت التركي"

10:12 م الإثنين 22 مايو 2023
أنقرة تطالب واشنطن بتوفير الحماية لبعثاتها الدبلوماسية بعد الاعتداء على "البيت التركي"

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

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أنقرة - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الاثنين، السلطات الأمريكية بتحديد هوية مرتكبي الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك بأسرع وقت، وتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية التركية على أراضيها.

جاء ذلك في تغريدة لتشاووش أوغلو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، الإثنين، حول الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك، الذي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها في نيويورك، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال تشاووش أوغلو إن "البيت التركي تعرض لاعتداء خسيس أدى إلى تهشم زجاج مدخل المبنى".

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة تحديد هوية مرتكبي الهجوم بسرعة وتوفير الحماية اللازمة لممثلياتنا الدبلوماسية بصفتها البلد المضيف".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور، أن الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي"، اقتصر على أضرار مادية.

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما بين 20 و24 أيار/مايو الجاري.

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