الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤول إيراني بسبب فرض ارتداء الحجاب

بروكسل - (د ب أ):

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات بحق مسؤول إيراني مكلف بتطبيق قوانين ارتداء الحجاب، وعلى منظمة الباسيج الطلابية، بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قبيل الإعلان عن العقوبات إن الاتحاد الأوروبي "لا يقبل أن يتم حرمان نصف السكان من حقوقهم".

ووفقا للإجراءات العقابية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل قوانين للتكتل، فإن منظمة الباسيج الطلابية تتعامل كأنها "المنفذ العنيف للقانون في حرم الجامعات"، لصالح قوات الحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات أيضا المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي هيئة استثمار تقوم بتمويل النظام الإيراني، كما شملت أيضا قائدا في شرطة طهران.

وتنص العقوبات الجديدة على فرض حظر طيران وتجميد الأصول وفرض حظر على القيام بأعمال تجارية مع الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات. وبشكل إجمالي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص ومنظمتين في إيران.

وفرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات استهدفت حتى الآن 216 شخصا و37 كيانا في إيران لدورهم في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة.