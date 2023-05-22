كييف: أوكرانيا لا تزال تسيطر على جزء من باخموت



كييف - (د ب أ):

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار اليوم الاثنين، إنه لا يزال هناك جنود أوكرانيون بداخل مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مزاعم من روسيا بأن قواتها استولت على المدينة بأكملها بعد أشهر من القتال.

وأضافت ماليار في تصريح لها على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين،:" قواتنا لا تزال تسيطر على أماكن معينة في باخموت".

وأضافت ماليار، أن القوات الروسية تمشط المناطق التي استولت عليها بحثا عن جنود أوكرانيين. ولا يزال القتال مستمرا حول التلال الواقعة إلى الشمال والجنوب من المدينة.

وقالت ماليار إن القوات الروسية تجلب احتياطيات إضافية،وشددت على أن :" قوات الدفاع عن باخموت تؤدي مهمتها العسكرية".

واضافت أن خسائر فادحة لحقت بقوات موسكو وأن إمكاناتها الهجومية قد تقلصت.

وأوضحت ماليار أنه إضافة إلى ذلك ، اكتسب الجانب الأوكراني وقتا مهما خلال معركة باخموت.

وشهدت مدينة باخموت في منطقة دونيتسك نزاعا منذ شهور. . ومطلع الأسبوع ، أعلنت موسكو عن الغزو الكامل للمدينة المدمرة بشدة ، والتي كان تعداد سكانها ذات يوم 70 ألف نسمة.