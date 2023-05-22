النمسا تستدعى السفير المجري بسبب الافراج عن مهربين للبشر

فيينا - (د ب ا)

قال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرج إن إفراج المجر عن مهربي بشر محتجزين يسبب توترات دبلوماسية مع النمسا، لذلك تم استدعاء السفير المجري في فيينا اليوم الاثنين.

وأضاف أثناء تواجده في بروكسل للقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي" نريد توضيحا كاملا، لأننا نعتقد أن هذه إشارة خاطئة كليا".

وكانت حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد أصدرت أمرا بالإفراج عن الآلاف من السجناء الأجانب المحتجزين لتهريب البشر. واشترطت المجر أن يغادروا البلاد خلال ثلاثة أيام.

وقال شالنبرج إن ما تقوله المجر بشأن أن سجن الأجانب مكلف للغاية" يعارض تمام الخط الواضح للمجر" ضد التهريب. وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد أعلنت مطلع الأسبوع أنها سوف تشدد القيود على الحدود مع المجر ردا على قرار الافراج عن مهربي البشر.