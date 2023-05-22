روسيا: لا جدوى من تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عملية التسليم المزمعة لمقاتلات إف-19 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، بأنه لا جدوى منها في تغيير مسار الحرب.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف، قوله اليوم الاثنين، إن طائرات الغرب، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، لن تساعد في تحقيق النتائج المرغوبة ضد روسيا.

وقال إن "كل تلك الجهود عديمة الجدوى تماما". وقال إن "قدراتنا تلك، من المؤكد أنها ستحقق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة". وتطلق روسيا مصطلح العملية العسكرية الخاصة على غزوها الشامل لأوكرانيا، المستمر منذ حوالي 15 شهرا.

وشدد ريابكوف على أن محاولات "الغرب الجماعية" بقيادة الولايات المتحدة، لشن هجمات على الأمن الروسي لن تنجح.

وقال إن من الواضح لروسيا أن كل أنواع الأسلحة التي تم بحثها بشكل ما، سينتهي مصيرها عاجلا أو آجلا في أوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استجاب لإصرار كييف في وقت سابق، ومهد الطريق من حيث المبدأ لتسليم طائرات مقاتلة أمريكية إلى أوكرانيا.

وتقوم الولايات المتحدة أيضا بدعم تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين. غير أنه لم يتضح بعد، عدد المقاتلات التي سيتم تسليمها إلى كييف من طراز إف-16.