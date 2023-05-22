إيران تحظر حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان
طهران - (د ب ا):
صدر قانون جديد في إيران ينص على حظر الساسة الإيرانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان.
بالاضافة لذلك، سوف يتم حظر أي شخص يحمل إقامة دائمة في دولة أخرى من الترشح أيضا.
وقد صدق النواب الإيرانيون على القانون أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية " ارنا".
ويهدف التشريع لمنع تضارب المصالح. وكان قد تم تمرير تشريع مماثل لضمان أن مرشحي الرئاسة يحملون الجنسية الإيرانية فقط، في عام 2020.
ويشار إلى أن الملايين من الإيرانيين يعيشون حاليا في الخارج. ويذكر أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، الكثير من سكان البلاد هاجروا إلى أوروبا والولايات المتحدة أو كندا. وفي العقود التي تلت ذلك، سافر كثيرون للخارج من أجل العمل أو الدراسة أو بسبب الاضطهاد السياسي.
سوق مصراوى
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: