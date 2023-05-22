فيديو صادم.. مدير يصفع موظفة ويعنف زملاءها: "خدشتي الطاولة"

كتب- مصراوي:

في مقطع فيديو أثار الغضب، شوهد مدير مشروع في مجمع سكني قيد الإنشاء في شمال مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية الثلاثاء وهو يصفع ويهين موظفة بعد أن اتهمها بخدش سطح طاولة.

في الفيديو، شوهد الرجل الذي يدعى برنت هوسبلهور، مقاول بناء يبلغ من العمر 46 عامًا، وهو يوبخ موظفين آخرين.

وقالت الضحية غوادالوبي سولانو، وهي زوجة وأم لثلاثة أطفال وتعمل كهربائي منذ سبع سنوات، إنها في حالة صدمة، مشيرة إلى أن الحادث تصاعد في غضون ثوان، بعد أن ضرب يدها، عاد مرة أخرى، وصفعها على وجهها ودفعها.

على الفور، اتصلت سولانو بشرطة فينيكس، إلا أنها قالت إنهم وصلوا متأخرين بعد ساعتين.

وأخذ رجال الشرطة أقوال المعتدي، واستشهدوا بها في جنحة الاعتداء. إلا أنه لم يتم حجزه في السجن.

وعلقت إدارة المشروع على ما حدث قائلة: "إنه أمر مؤسف للغاية، وقد تم إبعاد المعتدي عن الموقع على الفور، وإنهاء عقده على الفور..

وقال الناشط والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي كارلوس إدواردو بينا إن هذه الأنواع من الهجمات على المجتمع اللاتيني متكررة، مضيفا: جيد جدا أنهم تمكنوا من تسجيلها، وآمل أن يمنح ذلك الأشخاص الآخرين أيضًا الشجاعة للتحدث بصراحة أيضًا.