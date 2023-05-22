روسيا تحبط هجوما إرهابيا من تدبير "أوكرانيا"

موسكو - (د ب ا)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورج الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين عن الجهاز قوله: "اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه الترتيب والتجهيز لهجوم إرهابي".

وقال: "تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورج، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإضرام النار في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري".

وأفاد جهاز الأمن الروسي: "تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في "تلجرام" مع أجهزة المخابرات الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا، وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.