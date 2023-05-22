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الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

10:40 ص الإثنين 22 مايو 2023
الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

وزارة الخارجية المصرية

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(مصراوي)

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.

وقالت الخارجية: "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحاً".

وتستمر عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:

1- معبر قسطل (إجلاء بري).

2- معبر أرقين (إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

01283176866

01283176900

01283176913

سوق مصراوى

وزارة الخارجية إجلاء المصريين من السودان أحداث السودان السودان

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