الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان
(مصراوي)
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.
وقالت الخارجية: "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحاً".
وتستمر عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:
1- معبر قسطل (إجلاء بري).
2- معبر أرقين (إجلاء بري).
كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943599
01283176894
01283176866
01283176900
01283176913
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