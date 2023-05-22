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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

10:19 ص الإثنين 22 مايو 2023
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المستوطنين يقتحمون الأقصى

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القدس - (د ب أ):

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين".

وقالت دائرة الأوقاف ، في بيان صحفي، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

وطبقا للبيان،"فرضت شرطة الاحتلال تضييقات مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

وأشار إلى تواصل "الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه التهويدية".

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