حماس تتوعد: فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة

غزة - (د ب أ):

توعدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن "فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة" عقب مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان إن "تصاعد جرائم الاحتلال وتعدد أشكالها وآخرها جريمة مخيم بلاطة للاجئين وتدمير عدد من بيوتها، واقتحام المسجد الأقصى يجعل فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة، فمقدساتنا خط أحمر، والمساس بها لن يمر دون رد".

وأضافت أن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة لن تؤثر في معنويات الشعب الفلسطيني المنتفض للرد على الجرائم والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات التي تتعرض للتدنيس والتهويد".

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون بجروح فجر اليوم في مداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة شبان قضوا برصاص الجيش هم: فتحي رزق (30 عاماً)، وعبد الله أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد زيتون (32 عاماً).

وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات كبيرة من الجيش مخيم بلاطة للاجئين في نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لمقتل الشبان وإصابة ستة آخرين على الأقل جروح أحدهم حرجة.

ورفع ذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري إلى 120 بحسب إحصائيات رسمية.