الخطوط الجوية الكويتية: الإضراب الجزئي للموظفين لن يؤثر على حركة المسافرين
الكويت - (د ب أ):
أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بيانا "بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب جزئي لنقابة موظفي (الكويتية) المقرر غدا الإثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا".
وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد "نود أن نطمئن عملاءنا الكرام بأن هذا الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين وحركة المطار وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني".
ودعت الشركة عملاءها إلى الالتزام بمواعيد السفر الخاصة بهم ومتابعة الرسائل التي ترد عن طريق الـ(إس إم إس) بشأن أي تعديلات والتواصل مع القنوات الرسمية لشركة الخطوط الجوية الكويتية للاستفسارات.
سوق مصراوى
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الأباجورات والنجف لإضافة لمسة جمالية لمنزلك تبدأ من 148 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: