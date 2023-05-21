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BBC

الاتحاد الأوروبي يرسل مضخات لمواجهة الفيضانات العارمة في إيطاليا

09:01 م الأحد 21 مايو 2023
الاتحاد الأوروبي يرسل مضخات لمواجهة الفيضانات العارمة في إيطاليا

الفيضانات تغرق إيطاليا

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بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد أن إيطاليا ستتسلم مضخات لمواجهة الفيضانات المدمرة التي تؤثر على شمال البلاد.

ووافقت سلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وبلغاريا والنمسا على إرسال المساعدة بعد أن قامت إيطاليا بتفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في بيان: "يقف الاتحاد الأوروبي في تضامن كامل مع إيطاليا بعد الفيضانات المميتة الأخيرة".

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