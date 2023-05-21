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BBC

الخزانة الأمريكية: الأول من يونيو موعد نهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي

08:07 م الأحد 21 مايو 2023
الخزانة الأمريكية: الأول من يونيو موعد نهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي

وزارة الخزانة الأمريكية

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واشنطن - (أ ش أ):
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مجددا أن الأول من يونيو المقبل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.
يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

سقف الدين الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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