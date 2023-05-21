الخزانة الأمريكية: الأول من يونيو موعد نهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي
واشنطن - (أ ش أ):
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مجددا أن الأول من يونيو المقبل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.
يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الأباجورات والنجف لإضافة لمسة جمالية لمنزلك تبدأ من 148 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: