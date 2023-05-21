بايدن يحذر الصين من القيام بعمل عسكري ضد تايوان



هيروشيما (اليابان) - (د ب ا):

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين اليوم الأحد من القيام بعمل عسكري ضد تايوان، وذلك في تصريحات للصحافة بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وقال بايدن إنه لا يجب أن يكون هناك تغيير أحادي في الوضع الحالي بمضيق تايوان.

وأضاف" هناك تفاهم واضح بين معظم حلفائنا إنه في حال تحركت الصين بصورة أحادية، سوف يكون هناك رد على ذلك".

وأكد أن أمريكا سوف تستمر في اتباع سياسة الصين واحدة، التي تعترف ببكين على أنها الحكومة الشرعية للصين.

ولكن بايدن أشار إلى أنه بعد ذلك، لا يمكن أن تمضى الصين ولا تايوان بصورة مستقلة. وقال" الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعلن تايوان الاستقلال بمفردها".

ويشار إلى أن بكين تعتبر تايوان جزءا من الصين، في حين تتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما.

ويشار إلى أن التوترات تصاعدت مؤخرا، وقال بايدن إن أمريكا سوف تستمر في مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

وفيما يتعلق بالعلاقة الفاترة مع بكين، قال بايدن إن سوف يكون هناك انفراجة " قريبا للغاية" بدون تقديم تفاصيل.