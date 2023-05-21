العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون الأمني وسبل مواجهة الإرهاب والتطرّف

بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن في مجال تبادل الخبرات وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف ومكافحة تجارة المخدرات.

وذكر بيان لمكتب السوداني - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني ثمن مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشأن القضايا المحورية في المنطقة، منوها بمستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل مقدمة للتنمية والازدهار.

وأكد السوداني ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الشباب العربي.

من جانبه، أشاد الفراية بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديدا حقيقيا لكل دول المنطقة والعالم، مؤكدا رغبة الحكومة الأردنية في التعاون مع العراق بمختلف الملفات الأمنية وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها.