مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات الحج من بنجلاديش -صور

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية وسط استعدادات متكاملة من جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات وصولهم.

وبحسب بيان وزارة الحج السعودية، كان في استقبال الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبد العزيز أبو عباة والدكتور عايض بن محمد الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج واللواء فيصل الراجحي مساعد مدير عام الجوازات للحج والعمرة والدكتور محمد جاويد باتواري سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة وعدد من قيادات القطاعات الحكومية والأمنية العاملة في المطار.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، إنه تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بتوفير أفضل الخدمات وأقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة فقد تم الاستعداد مبكراً لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وشركات الطيران ومؤسسات الحجاج والشركات المساندة وتعزيز التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ التوجيهات الكريمة بدقة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتيسير إجراءاتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة حرصهم على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتجنيد كافة المجهودات وتسخير الإمكانات والتجهيزات في مرافق المطار لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي شهد العديد من المشاريع التطويرية لتوفير أفضل الخدمات وأقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، ومنوهاً بالمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج خلال المواسم القادمة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة في مطار المؤسس، بمتابعة مستمرة من قبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث وسعادة رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم وكافة قيادات منظومة النقل.

وأوضح أبو عباة أن الشركة عملت منذ وقت مبكر بمشاركة 27 جهة حكومية وتشغيلية على تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة لتسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الحجاج، وذلك وفق مؤشرات الأداء، مبيناً أن الخطة تستهدف تقليص مدة انتظار الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في صالات المطار إلى أقل فترة زمنية ممكنة.

وبيّن أن مطارات جدة حرصت على توزيع الحركة التشغيلية بين مختلف صالات السفر لضمان الاستفادة من الطاقات الاستيعابية للمطار ، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والجهات الأمنية والأهلية والتشغيلية والناقلات والخدمات الأرضية العاملة في المطار.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بدءاً من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جمــيع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي تم تجهيزه لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى2500 مسافر في الساعة ويضم المجمع 220 منصة للجوازات ، 166 منصة لإنهاء إجراءات السفر و10 محطات سيور لاستلام الأمتعة كما يحتوي على صالتين لمسافري الدرجة الأولى وصالة لكبار الزوار وفندق يوفر 123 غرفة.

ويوجد في المجمع 10 جسور لنقل الركاب مرتبطة ببوابات السفر وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، ويوجد في المنطقة المفتوحة الخارجية مواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية ومناطق تسوق بإجمالي 15 الف م2 ومراكز للخدمات البنكية المختلفة مثل السحب النقدي وتبديل العملات، مراكز تغليف آمن ، مراكز بيع مياه زمزم ومصليات.

كما يوجد مستوصف تابع لوزارة الصحة و ومواقع للخدمات الصحية داخل الصالات 114 موقفاً للحافلات ويوجد في مناطق انتظار الحجاج بالمنطقة العامة 20 استراحة للإستضافة مكيفة بالكامل بطاقة استيعابية 7000 مسافر على مدار الساعة مع توفر كافة الخدمات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن.



يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز يدار من قبل شركة مطارات جدة، إحدى شركات مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً من مطارات المملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، لتطويرها والارتقاء بأدائها تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المتسقة مع رؤية السعودية 2030.