لندن: روسيا تنشر طائرات درون للمراقبة للإعداد لهجمات جوية

لندن - (د ب ا):

أفادت الاستخبارات البريطانية أن روسيا تعزز نشر طائرات درون للمراقبة للاعداد لشن هجمات جوية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي بشأن الحرب نشرته على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، نقلا عن أجهزة استخبارات" انطلاقا من الموجات السابقة للهجمات العميقة، بدأت روسيا تسيير مركبات جوية بدون طيار للمراقبة مرارا وتكرارا على نحو أكثر من المعتاد".

وقالت الوزارة إن المركبات تشمل ما يطلق عليه " طائرات سوبر كام بدون طيار روسية الصنع"، التي يتطلب إنتاجها تكلفة منخفضة، ةتتمتع بنطاق كاف للتحليق فوق الأهداف الصاروخية المحتملة.

ويفترض الخبراء أن مثل هذا النوع من طائرات الدرون قادر على التحليق لفترة من أربعة إلى خمس ساعات على ارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات.

وجاء في التقريرأنه " من المرجح أن روسيا تبنت هذا الأسلوب في محاولة للحصول على تقييم أكثر دقة للضرر الناجم عن المعركة وتحسين دائرة أهدافها".

وأضاف التقرير " عملية الاستهداف البطيئة وغير الكافية للجيش الروسي تمثل نقطة ضعف رئيسية لأدائها في أوكرانيا. مع ذلك، فإن طائرات المراقبة بدون طيار معرضة للخطر بصورة كبيرة من الدفاعات الجوية الأوكرانية".