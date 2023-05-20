دول عربية تدين اقتحام مسلحين لمبنى سفارة قطر فى الخرطوم

وكالات

أعربت عدة دول عربية عن إدانتها لعملية اقتحام مسلحين لمبنى سفارة قطر في الخرطوم.

فأعلنت الكويت عن إدانتها واستنكارها لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت- رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن إستمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية السودان والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.



وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات.



أيضا، أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة اقتحام سفارة دولة قطر في الخرطوم، وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم/ السبت/ - تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر، ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لقيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها اليوم، موقف سلطنة عمان الثابت والرافض لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية، وضرورة حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم ، للاقتحام والتخريب، مؤكدًا أن هذا الاقتحام يعد عملًا إجراميًا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار