قائد فاغنر يعلن السيطرة الكاملة على باخموت وأول رد من أوكرانيا

وكالات

أعلن قائد مجموعة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، السيطرة الكاملة على باخموت، اليوم السبت، وقد ظهر بمقطع فيديو وهو يرفع العلم الروسي، وخلفه رجاله، من قلب المدينة شبه المدمرة، بعد 224 يوماً من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.

وأعلن بريغوجين في مقطع الفيديو الذي بثته خدمته الإعلامية على "تليغرام" وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبانٍ مدمرة "في 20 مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل.. من منزل إلى منزل". ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريغوجين في المقطع المصور.

وقال بريغوجين إن قوات "فاغنر" ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي، مؤكداً بالقول: "قاتلنا في باخموت وحدنا وليس كما جاء في بيانات وزارة الدفاع الروسية.. قواتنا خاضت معارك في باخموت بشكل طوعي حفاظا على مصالح أمتنا".

قائد قوات "فاغنر" الروسية يعلن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بالكامل pic.twitter.com/mgZ4whDvii — روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) May 20, 2023

يأتي ذلك فيما نفى الجيش الأوكراني سيطرة "فاغنر" الروسية على باخموت بالكامل، وقال متحدث باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق: "القوات مستمرة في القتال في جنوب غربي باخموت".

وباخموت مدينة استراتيجية في الصراع العسكري الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتتبادل موسكو وكييف إعلان السيطرة على أجزاء منها بين الحين والآخر. وقد بدأ الهجوم الرئيسي على المدينة في 1 أغسطس 2022، حيث أصبحت جبهة باخموت - سوليدار محوراً هاماً للحرب عقب الهجمات الأوكرانية المضادة في خاركيف وخيرسون اعتباراً من أكتوبر 2022، كونها واحدة من الخطوط الأمامية القليلة في أوكرانيا.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات "فاغنر" تسيطر بالفعل على قلب المدينة، إلا أن القوات الأوكرانية متواجدة وتتمدد على الأطراف.

وكان قائد مجموعة "فاغنر" قال في رسالة على تطبيق "تليغرام" فجر الجمعة إن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة. وقال بريغوجين إنه "من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة. وأضاف "لم نأخذ باخموت بعد.. هناك طلب مهم: السعادة تحب الصمت.. دعونا ننهي عملنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة المدنيّة والعسكريّة في كييف، السبت، أنّها صدت بشكل تامّ خلال الليل هجوما جديدا شنّته مسيّرات روسيّة على العاصمة الأوكرانية وأدّى إلى سقوط حطام في كييف من دون تسجيل إصابات في هذه المرحلة.

وتحدثت السلطات عن سقوط حطام في ثلاث مناطق من العاصمة الأوكرانية واندلاع حريق على سطح مبنى سكني.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على "تليغرام" أن هناك "حريقا على سطح مبنى من تسعة طوابق في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي"، مضيفا أنه لا توجد معلومات حول سقوط ضحايا محتملين.

من جهته قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن الحريق نجم عن "سقوط حطام" داعيا السكان إلى الاحتماء. وتحدث بوبكو عن سقوط مزيد من الحطام في شوارع عدة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي، موضحا أنه يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أن طائرات بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف. وتحدثت السلطات عن انفجارات هناك وكذلك في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق). وأشار الجيش إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نشطة في منطقتي كييف وتشيرنيغيف.