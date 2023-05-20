يتشاجر مع مظلة.. تصرف غريب لبايدن أثناء حضوره قمة مجموعة السبع (فيديو)



ذكرت مجلة أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يتعارك" مع مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.

تم نشر الفيديو الذي بثته قناة "C-SPAN" على موقع "تويتر" للجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، يظهر في اللقطات كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر ويحاول فتح مظلة سوداء كبيرة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".



واستقبل بايدن ممثلو الجانب الياباني، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث معهم، دون فتح المظلة ووضعها تحت ذراعه. في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس يتبلل"، ورفعوا المظلات فوقه قبل أن يفتح الرئيس الأمريكي مظلته أخيرا.

وعلقت اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على الفيديو المنشور قائلة: "احتاج بايدن لدقيقة تقريبًا لمعرفة كيفية فتح مظلته بعد هبوطه في اليابان تحت المطر الغزير". تسببت لقطات بايدن، وفقًا لمجلة "نيوزويك"، بسخرية المعلقين، حيث أعيد نشر الفيديو أكثر من مئة مرة".