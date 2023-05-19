قادة مجموعة السبع يعلنون الاستمرار في فرض عقوبات ضد روسيا

وكالات

أكد قادة مجموعة السبع، في بيان، اليوم الجمعة، على الاستمرار في فرض عقوبات ضد روسيا، مجددين التزامهم بتقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا وعلى المدى الطويل.

وقال قادة مجموعة السبع: "سندعم أوكرانيا ماليا وعسكريا ودبلوماسيا كلما تطلب الأمر"، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق السلام دون انسحاب روسيا غير المشروط من أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا منها عقوبات تستهدف شركات على صلة بسرقة الحبوب الأوكرانية وأخرى متورطة في شحن منتجات الطاقة الروسية.

وقالت الخارجية البريطانية، إن الأصول الروسية ستبقى مجمدة لدفع ثمن الضرر في أوكرانيا.

وإلى جانب الولايات المتحدة، من المقرر أن تكشف بريطانيا وباقي الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع النقاب عن عقوبات وقيود تصدير تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان في مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت بريطانيا في بيان إنها فرضت عقوبات على 86 فردا وكيانا في إطار حملة جديدة على من وصفتهم بأنهم "أفراد وكيانات مشبوهة" يرتبطون بسرقة الحبوب الأوكرانية وإعادة بيعها.

وستستهدف العقوبات أيضا شركات شحن الطاقة والأسلحة الروسية الكبرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، ومالك شركة النحاس الروسية إيجور ألتوشكين.

جاءت العقوبات الجديدة بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فرض حظر جديد على استيراد الماس والنحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا.