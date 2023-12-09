الصحة العالمية: مستشفى العودة بغزة لا يزال محاصرا منذ 5 ديسمبر واستشهد 2 من الكادر الطبي

مصراوي

أعربت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، عن شعورها بالفزع إزاء الهجمات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى العودة لا يزال محاصرا منذ 5 ديسمبر وقتل اثنان من الكادر الطبي أثناء عملهما بداخله.

وأعلن ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 جريح منذ السابع من أكتوبر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، أن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصابوا عددا من النساء الحوامل عند وصولهن لمستشفى العودة للولادة شمالي غزة، وكذلك قتلوا بعضا من الكوادر الصحية في المستشفى خلال الساعات الماضية.

سبق وأن قال القدرة، إنه جار العمل على تشغيل جزء من مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ المرضى في شمال القطاع.

وأوضح القدرة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن على المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية.

وطالب الناطق باسم صحة غزة بتوفير مستشفيات ميدانية وكذلك توفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع، إذ أن الآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير.