إعلان

BBC

قذيفة إسرائيلية تصيب برجًا إسبانيا للمراقبة تابع لليونيفيل في لبنان

10:17 م السبت 09 ديسمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، مساء اليوم السبت، إن قذيفة إسرائيلية أصابت برج مراقبة للكتيبة الإسبانية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل "اليونيفيل" بمنطقة إبل القمح جنوبي لبنان.
وكانت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، قالت سابقا: "أصيبت سيارة تابعة لنا بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم بالقرب من بلدة عيترون جنوبي لبنان".
سبق وأن نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان، تصريحات تؤكد فيها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.

قصف برج جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: مجلس الحرب تداول صعوبات متزايدة تواجهها إدارة بايدن بشأن الدعم الكامل لإسرائيل
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

.. "الجونة السينمائي" يكشف عن قصص وتجارب إنسانية فلسطينية في قسم "نافذة على فلسطين"