قذيفة إسرائيلية تصيب برجًا إسبانيا للمراقبة تابع لليونيفيل في لبنان

مصراوي

قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، مساء اليوم السبت، إن قذيفة إسرائيلية أصابت برج مراقبة للكتيبة الإسبانية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل "اليونيفيل" بمنطقة إبل القمح جنوبي لبنان.

وكانت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، قالت سابقا: "أصيبت سيارة تابعة لنا بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم بالقرب من بلدة عيترون جنوبي لبنان".

سبق وأن نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان، تصريحات تؤكد فيها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.