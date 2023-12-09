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BBC

مندوب الاحتلال بمجلس الأمن: الأمين العام للأمم المتحدة لا يدين الإرهاب ولا يستحق منصبه

09:16 م السبت 09 ديسمبر 2023

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

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مصراوي
قال مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم السبت، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي لا يدين الإرهاب لا يستحق منصبه.
وادّعى إردان أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لا يدعم دولة ديمقراطية تحارب الإرهاب هو فاسد أخلاقيا.
سبق وأن قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن القانون الدولي الإنساني مُلزِم في جميع الأوقات ولا يمكن تطبيقه انتقائيا ولا تسري عليه المعاملة بالمثل.
وكان مجلس الأمن الدولي، فشل في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

جلعاد إردان مندوب إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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