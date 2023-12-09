سفير فلسطين بالجزائر: استخدم واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار عار سوف يلاحقها

مصراوي

قال سفير فلسطين بالجزائر، إن استخدم واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة عار سوف يلاحق الولايات المتحدة.

وأضاف السفير الفلسطيني، أن قتل المدنيين سياسة إسرائيلية تستهدف تهجير أهالي غزة، موضحا أن عائلتي تعرضت إلى 4 مجازر إسرائيلية آخرها استشهد فيها 36 شخصا في غزة.

وتابع السفير، أن إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان اسم حماس لاستهداف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب على العرب والمسلمين الضغط على الولايات المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي لأنها شريك فيه، موضحا أن العدوان الإسرائيلي أكبر من استهداف الشعب الفلسطيني وحده ويجب أن يفهم العرب والمسلمين ذلك.



كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمالي الضفة.

وكشفت وزارة الصحة عن وصول 71 شهيدا و160 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووصول 62 شهيدا و99 مصابا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص بسبب استنشاق قنابل الغاز قائلا: "مراكز الإيواء محاصرة بالقنابل الحارقة والدخانية".

وتابع المدير العام لوزارة الصحة، أن الفئات الهشة تعيش ظروفا صعبة جدا بسبب الأحداث الجارية.