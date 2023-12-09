نتنياهو يشيد بالموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الرافض لوقف إطلاق النار

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه يقدر بشدة موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

وأكد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل الحرب للقضاء على حماس وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن الدولي، فشل في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".