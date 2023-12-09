المقاومة في العراق تعلن استهداف قواعد أمريكية بـ 11 هجمة أمس

مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها، اليوم السبت، استهداف قواعد أمريكية في كل من العراق وسوريا يوم أمس بـ 11 عملية.

وقالت في بيانها: "رداً على جرائم العدو التي يرتكبها بحق أهلنا في غزّة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق يوم أمس قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا بـ 11 عملية، ودكتها بعشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأضافت: "تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق استمرار عملياتها الجهادية ضد قوات الاحتلال حتى إخراج آخر جندي من بلادنا، وهم يجرون أذيال الهزيمة والخسران".