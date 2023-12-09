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BBC

"بعد نجله بيومين".. الاحتلال يعلن مقتل ابن شقيق وزير بحكومة الحرب في غزة

07:15 م السبت 09 ديسمبر 2023

غادي إيزنكوت

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل وإصابة نحو 17 جنديّا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، من بين القتلى الذين أعلن عنهم الاحتلال اليوم، هو ابن شقيق رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، والذي قتل ابنه قبل أيام في غزة ودفن أمس، وفقا لما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجروح أصيب بها في 7 أكتوبر، وقتل أربعة منهم خلال القتال في جنوب قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وارتفع عدد القتلى من الجنود خلال الهجوم البري على حماس إلى 97 . وتشمل الوفيات الجديدة ابن شقيق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ومراقب حكومة الحرب الحالي غادي أيزنكوت، الذي فقد ابنه أيضًا قبل عدة أيام.

وتأتي أسماء القتلى من الجنود اليوم، الرقيب لياف عطية، 25 عامًا، من الكتيبة 6623 التابعة للواء 55، من بئر السبع، والرقيب عمري بن شاشار، 25 عاما، من الكتيبة 6623 التابعة للواء 55، من جفعتايم، والرقيب. جوناثان دين جونيور حاييم، 25 عاما، من الكتيبة 603 في سلاح الهندسة من رامات غان، والرقيب ماور كوهين أيزنكوت، 19، من الكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء جولاني، من إيلات.

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وأعلن جيش الاحتلال أيضًا إن 12 جنديا آخرين، من عدة وحدات أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال في غزة يومي الجمعة والسبت.

غادي أيزنكوت جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حرب غزة طوفان الأقصى

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