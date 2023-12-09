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BBC

حزب الله يستهدف عددًا من مواقع جيش الاحتلال وجنوده

06:04 م السبت 09 ديسمبر 2023

حزب الله يستهدف عددًا من مواقع جيش الاحتلال وجنوده

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مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن عناصره استهدفت موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة،مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات وأوقعوا إصابات مؤكدة.

كذلك أعلن استهداف موقع الناقورة البحري الإسرائيلي وتحقيق إصابة مباشرة.

فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في عرب العرامشة شمال إسرائيل.

بينما أعلنت إذاعة الاحتلال عن وقوع إصابة جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع في الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الجيش يرد على المصدر بقصف مدفعي.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع في الجليل الأعلي شمال إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله حرب غزة

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