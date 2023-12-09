الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 71 شهيدا و160 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووصول 62 شهيدا و99 مصابا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص بسبب استنشاق قنابل الغاز قائلا: "مراكز الإيواء محاصرة بالقنابل الحارقة والدخانية".

وتابع المدير العام لوزارة الصحة، أن الفئات الهشة تعيش ظروفا صعبة جدا بسبب الأحداث الجارية.