الأمن الداخلي: الاحتلال يسقط أجهزة تجسس في أنحاء قطاع غزة

مصراوي

أعلن جهاز الأمن الداخلي بغزة، أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر"، أسقطت أجهزة تجسس في أنحاء القطاع كافة، خلال فترة العدوان.

وقال جهاز الأمن الداخلي بغزة، خلال بيان مقتضب له، اليوم السبت، أنه "تم اكتشاف بعض هذه الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة من الفوم بداخلها جهاز التجسس".

وأكد الأمن الداخلي، أنه يجب على مواطني غزة بضرورة إجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم، مع التركيز على المباني العامة والمهجورة.

ودعا جهاز الأمن الداخلي بغزة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه.