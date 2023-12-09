وول ستريت جورنال: ترامب يتقدم على بايدن في استطلاعات الانتخابات الأمريكية 2024

كتبت- ندى محرم

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال استطلاع رأي، كشف أن الناخبين يمنحون الرئيس الأمريكي جو بايدن أدنى تقييم للأداء الوظيفي ويفضلون الرئيس السابق دونالد ترامب للمرة الأولى.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن 53 % يعتقدون أن سياسات بايدن أضرت بهم في حين يؤيدها 23 %، ويتقدم ترامب على بايدن في استطلاعات الانتخابات الرئاسية المقبلة بواقع 47 % مقابل 43 %

ومنح الناخبون بايدن أدنى درجات الأداء الوظيفي وفضلوا دونالد ترامب لأول مرة في اختبار وجهاً لوجه. المنافسة الرئاسية المحتملة لعام 2024.

ويتخلف بايدن عن ترامب بأربع نقاط، في اقتراع افتراضي مع هذين المرشحين فقط، ويتوسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، 37 % إلى 31 %، عندما يضاف خمسة مرشحين محتملين من حزب ثالث ومستقلين.

ويحصل المرشحون على دعم إجمالي بنسبة 17 %، مع حصول الديمقراطي الذي تحول إلى مستقل روبرت كينيدي جونيور على أكبر عدد من الأصوات، بنسبة 8 %.