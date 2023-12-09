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BBC

الرئيس التركي: جزارو غزة سيحاكمون أمام الجنائية الدولية عاجلًا أم آجلًا

02:44 م السبت 09 ديسمبر 2023

أردوغان

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مصراوي

قال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، إن استهداف المدنيين الفلسطينيين كشف عدم إنصاف الغرب في التعاطي مع ما يجري في غزة، مشيرًا إلى أن جزاري غزة سيحاكمون أمام محكمة الجنايات الدولية عاجلا أم آجلا.

وتابع الرئيس التركي خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تحرم أهلنا في غزة من جميع حقوقهم منذ 7 أكتوبر".

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت نحو 18 ألف فلسطيني في غزة ثلثهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن أمريكا تقدم الدعم المالي والسلاح لإسرائيل وسنقف في وجه واشنطن وجميع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأكد أنه يمكن تحقيق العدالة في العالم بشرط عدم وجود الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضد قرار وقف الحرب في غزة.

أردوغان الرئيس التركي محكمة الجنايات الدولية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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