إعلام عبري يكشف عدد الجنود المصابين بالعمي والإعاقة والأمراض النفسية بسبب حرب غزة
مصراوي
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن معدل إصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ يوميا ٦٠ إصابة بواقع ٥ آلاف منذ ٧ أكتوبر.
وتابعت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نحو ٢٠٠٠ من بين جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي سجلوا على أنهم معاقون.
وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن ٥٨ ٪ من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل، كما أنّ نحو ١٢ ٪ من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية، متابعة أن ١٠٠ على الأقل من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بالعمى.
وأوضحت يديعوت أحرونوت، أن 7 % من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.
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