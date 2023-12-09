منظمة أوكسفام: حق الفيتو "مسمار في نعش مصداقية واشنطن"

بي بي سي

قالت منظمة أوكسفام الخيرية، إن حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة أمس، لعرقلة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، "مسمارا في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وقالت آبي ماكسمان الرئيسة التنفيذية للمنظمة: أضاعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة "للارتقاء إلى مستوى خطابها النبيل الداعم لحقوق الإنسان وقواعد النظام الدولي".

وتابعت آبي ماكسمان في بيان لها إن العالم "مستعد لإنهاء المذبحة المروعة في غزة والتركيز على إطلاق سراح الرهائن ومساعدة الفلسطينيين على إعادة بناء حياتهم"

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة أكدت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، لكن البيت الأبيض لم يستغل علاقته الخاصة مع إسرائيل لإنهاء الأزمة المتفاقمة".