استشهاد 133 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم السبت، استشهاد 133 فلسطينيا في هجمات إسرائيل وسط وجنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن 71 شهيدًا و160 إصابة وصلوا إلى مستشفى "الأقصى" جراء القصف الإسرائيلي المستمر على محافظة وسط قطاع غزة‎.

وأضافت أن 62 شهيدًا ونحو 100 مصاب وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك فيما استمر قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في أنحاء غزة.

وفي الوقت نفسه، استمرت العمليات البرية والقتال المكثف، خاصة في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

ومنذ الثالث من الشهر الجاري ، وصل عشرات الآلاف من النازحين داخلياً إلى رفح، معظمهم قادمون من محافظة خان يونس المجاورة، في أعقاب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية واستمرار القصف والقتال.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة 17 ألفا و487 شخصا، إضافة إلى أكثر من 46 ألف مصاب بفعل هجمات الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.