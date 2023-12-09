الخارجية الفلسطينية: فشل اتخاذ قرار لوقف الحرب في غزة بسبب الفيتو يجحف بالقانون الدولي

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأمريكي يجحف بالقانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن.

فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، المنعقد يوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".