بعد استخدامها حق الفيتو.. أمريكا: لا يمكننا التصويت لصالح قرار لا يدين حماس

مصراوي

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إن أمريكا لا يمكنها التصويت لصالح قرار لا يدين ما قامت به حماس بحق المدنيين الإسرائيليين، حسب ادعائها.

ومن جانبه أشار مندوب الصين بمجلس الأمن: "نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر".

وأوضح مندوب الصين بمجلس الأمن: "التغاضي عن استمرار القتال يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة".

فيما قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: "الولايات المتحدة تعرقل من جديد وقف إطلاق النار في غزة، لتحكم بالقتل على آلاف المدنيين واستمرار المجازر".

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وصوت على القرار 13 دولة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، المنعقد يوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".