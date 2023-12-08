رويترز: إدارة بايدن طلبت الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، إن إدارة بايدن طلبت من الكونجرس الأمريكي، الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا لإسرائيل.

ومن جانبه قال موقع بوليتيكو الأمريكي، عن استطلاع رأي لمركز بيو، إن ثلث الأمريكيين فقط يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، المنعقد يوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".