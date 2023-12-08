أبو عبيدة يكشف تفاصيل فشل الاحتلال في تحرير جندي إسرائيلي أسير اليوم بغزة

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وتابع أبو عبيدة: " مقاتلونا أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ"، أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة، بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة".

وأضاف أبو عبيدة: "كما استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".

وأشار أبو عبيدة: "قواتنا أيضًا قامت بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وقذيفة مضادة للأفراد، وبعدها هاجم المجاهدون المنزل بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".