الحكومة بغزة: الأونروا تقوم بإذلال الناس وإهانتهم وتمنع توزيع المساعدات عليهم

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن وكالة الأونروا تمارس دورا غامضا في ترويع السكان في غزة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نطالب الأونروا بإنهاء توزيع المواد الأساسية على الأسر الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهداء 17490 منهم 7870 طفلا و 6121 امرأة بينما وصل المفقودون إلى 7780"

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "ما زالت الحرب على المستشفيات مستمرة، ووكالة الأونروا تمارس دورا غامضا في إذلال الناس وإهانتهم بتوقفها عن توزيع الدقيق في بعض الأماكن في غزة".

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نطالب مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، ونحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة".

وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نطالب المنظمات الدولية المعنية بالقيام بواجبها في حماية المنشآت الطبية في قطاع غزة، ونحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، و نطالب الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية لإنقاذ آلاف المصابين من الموت".