إعلان

BBC

الحكومة بغزة: الأونروا تقوم بإذلال الناس وإهانتهم وتمنع توزيع المساعدات عليهم

07:06 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

المساعدات التي وصلت لشمال غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن وكالة الأونروا تمارس دورا غامضا في ترويع السكان في غزة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نطالب الأونروا بإنهاء توزيع المواد الأساسية على الأسر الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهداء 17490 منهم 7870 طفلا و 6121 امرأة بينما وصل المفقودون إلى 7780"

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "ما زالت الحرب على المستشفيات مستمرة، ووكالة الأونروا تمارس دورا غامضا في إذلال الناس وإهانتهم بتوقفها عن توزيع الدقيق في بعض الأماكن في غزة".

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نطالب مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، ونحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة".

وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نطالب المنظمات الدولية المعنية بالقيام بواجبها في حماية المنشآت الطبية في قطاع غزة، ونحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، و نطالب الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية لإنقاذ آلاف المصابين من الموت".

مساعدات غزة الأونروا حكومة غزة إسماعيل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مندوبة قطر بالأمم المتحدة: نرفض وصف العدوان الإسرائيلي على غزة على أنه دفاع عن النفس
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

انخفاض حاد ثم ارتفاع.. كيف تحرك سعر الدولار بالسوق السوداء خلال أسبوع؟