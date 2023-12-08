الخارجية السعودية: مستعدون لمناقشة ما التالي بمجرد توقف القتال في غزة



مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وزير الخارجية السعودي، إن هناك ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين في غزة والوضع الإنساني يتدهور.

وتابعت رويترز عن وزير الخارجية السعودي: "من الضروري للغاية إنهاء القتال فورا لكن لا يبدو أن ذلك أولوية للمجتمع الدولي، ونحن بحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة".

وأشارت رويترز عن وزير الخارجية السعودي: "مستعدون لمناقشة ما التالي بمجرد توقف القتال".

ومن جانبه، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن عليهم تنفيذ ما يطلبه المجتمع الدولي وهو الموافقة على قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع مندوب روسيا في كلمته أمام مجلس الأمن الجمعة: "ضخ مياه البحر في أنفاق حماس سيكون له عواقب وخيمة على المياه الجوفية وسيضر بالمساحات الزراعية المحدودة في غزة، وأن روسيا تدعو ر إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى حل الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع".

وأضاف مندوب روسيا: "دعم روسيا إلى الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات بوقف إطلاق النار، مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالب للأطراف لإنهاء العنف في غزة".

وفي الوقت ذاته، قال مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، إنه على طول شهرين شهدنا مجازر مروعة في قطاع غزة وحجم الدمار يفوق تدمير درسدن في الحرب العالمية الثانية.