مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ندعم المبادرات الإنسانية لتحسين حياة السكان في غزة



مصراوي

قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان، إن وقف إطلاق النار في غزة سيعزز وضع حماس في القطاع ويقويه.

وزعم مندوب إسرائيل في كلمة له أمام مجلس الأمن الجمعة: "حماس تختبئ خلف المدنيين وتستخدم المستشفيات وتخفي الأسلحة في المدارس، كما أنّ حماس أطلقت قذائفها من مخيمات النازحين أو بالقرب منها".

وتابع مندوب إسرائيل: "إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار بينما حماس انتهكت الاتفاق، كما الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بالقضاء على حماس وهي المسؤولة عن ترويع الإسرائيليين وعن إجبار سكان غزة على العيش في ظروف صعبة".

وادعى مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: "استراتيجية حماس تتركز على إخافة سكان غزة والاختباء وراء المدنيين وفي المستشفيات، وحماس تطلق القذائف من مخيمات نازحين ومن مناطق مدنية في قطاع غزة، وحماس هي أصل المشكلة في قطاع غزة لكن لا تتم مناقشة جرائمها".

وزعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: "حماس رفضت إطلاق سراح الأطفال والنساء ولا تسمح بزيارة الصليب الأحمر للمختطفين، و هي وحدها هي المسؤولة عن الوضع الإنساني ومسؤولة عن الموت والدمار في قطاع غزة، وعلى من يطالبون بوقف إطلاق النار مطالبة حماس بوقف جرائمها".

وأشار مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: "إسرائيل سمحت بدخول أكثر من 3500 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإسرائيل ستدعم كل مبادرة إنسانية لتحسين حياة السكان في غزة ، كما أن انتصارنا على حماس سيتيح للإسرائيليين ولسكان غزة العيش في سلام".