"بعد شهر".. تحقيقات تؤكد أن دبابة إسرائيلية "قتلت وأصابت" صحفيين في لبنان

بي بي سي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القصف الذي وقع في جنوب لبنان في 13 أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد صحفي في وكالة رويترز وإصابة آخرين، بينهم مصوران لوكالة الأنباء الفرنسية، وقع في "منطقة قتال نشطة.. والوجود في هذه المنطقة أمر خطير".

وأضاف المتحدث باسم الجيش للوكالة إن الحادث "قيد التحقيق"، حيث أظهرت أربع تحقيقات منفصلة لوكالة رويترز للأنباء وللوكالة الفرنسية، أن إصابة الصحافيين حدثت بسبب نيران دبابة إسرائيلية.

وأظهر تحقيق وكالة الأنباء الفرنسية الذي أجرته بالتعاون مع منظمة (إير وورز) البريطانية غير الحكومية، أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم ويستخدمها الجيش الإسرائيلي حصراً في المنطقة، استخدمت في "الضربة المميتة".

وفصلت بين القذيفتين 37 ثانية فقط، مما يؤشر، بحسب خبراء استجوبتهم المنظمة البريطانية والوكالة الإخبارية، إلى أن الضربة كانت محدّدة الأهداف، والأشخاص المتجمعين في المكان كان من الواضح أنهم من الإعلاميين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إنه من "المهم إجراء تحقيق كامل ومعمّق" في القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان في 13 أكتوبر.