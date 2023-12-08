الصحة بغزة: الاحتلال اعتاد سرقة أعضاء جثامين الشهداء وهناك تحقيقات توثق

مصراوي

قال منير البرش المدير العام للصحة بغزة، إن الخدمات الصحية في غزة وشمال القطاع انهارت بعد خروج مستشفيي كمال عدوان والمعمداني عن الخدمة.

وتابع المدير العام للصحة بغزة للجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن هناك 6 أطفال خدج في مستشفى كمال عدوان وما لديهم من أوكسجين يكفيهم الليلة وقد يموتون صباح الغد.

ولفت البرش إلى أن الاحتلال قصف مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان وأصاب بالرصاص سائقا حاول نقل وقود للمستشفى، كما منعتنا قوات الاحتلال من الوصول إلى مستشفى الشفاء بغزة وأطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف.

وأكد الاحتلال الإسرائيلي اعتاد على سرقة أعضاء جثامين الشهداء منذ سنوات وهناك تحقيقات توثق ذلك.

وأوضح المدير العام للصحة بغزة، أن نحو 100 شخص أصيبوا أمس بقنابل الفوسفور الأبيض التي تطلقها قوات الاحتلال.