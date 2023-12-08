في الذكرى الـ36.. حماس: معركة طوفان الأقصى امتداد لانتفاضة الحجارة

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "في الذكرى الـ 36 لانتفاضة الحجارة: طوفان الأقصى استمرارٌ لانتفاضة الحجارة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة

وتابعت حركة حماس في بيان لها على التليجرام، اليوم الجمعة، أن عدوان الاحتلال في قطاع غزَّة على مدار أكثر من شهرين، لم يفلح في تحقيق أيّ من أهدافه أمام صمود الشعب، وضربات رجال كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام.

ولفتت حركة المقاومة الفلسطينية،إلى أن معركة طوفان الأقصى امتداد لانتفاضة الحجارة وجاءت في الوقت الذي خطط فيه الأعداء لطمس معالم قضيتنا.

وأوضحت حماس أنها ستفشل مخططات الاحتلال وداعميه في تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، وفرض حلول تسلب حقه في الحرية والعيش بكرامة على أرضه.

وجددت حركة حماس رفضها لكل مشاريع التسوية والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الأمة والعالم.